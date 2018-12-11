انت الان تتابع الفنانون نعوا «القلعاوي» على تويتر واختفوا من جنازته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٠ م

محمود القلعاوي

شيع قبل قليل، جثمان الفنان محمود القلعاوي من مسجد عمر بن عبد العزيز بمصر الجديدة، بحضور عائلته ونقيب الممثلين أشرف زكي، وسط غياب تام للفنانين، الذي اكتفى بعضهم بنعيه من خلال «تويتر»، حيث كتب الفنان إدوارد: «كنت سعيد إنى قابلتك واتعرفت عليك.. ربنا يرحمك»، بينما كتب الفنان صلاح عبد الله: «ياحبيبي الموت علينا حق والحزن والدموع على فراقك حقك علينا ياأطيب وأنقى وأطهر من عرفت، آه لو تعرفوا الراجل العظيم دا عمل معانا إيه وإحنا لسه بنقول ياهادي هتعذروني، أناتعبان قوي يا قلعاوي واللي مهون عليا إنك هتكون مبسوط وسعيد ومتهني في جنة الرحمن الرحيم».

بينما نشر الفنان مصطفى حجاج صورة للراحل القلعاوي، وعلق عليها: «وداعًا الفنان القدير.. ربنا يرحمه يارب»، وحرصت الفنانة رانيا يوسف على نعيه: «وداعا الفنان العظيم محمود القلعاوي، الفن العربي خسر ممثل قدير، اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان وتغمده برحمتك»، فيما كتب الفنان محمد صبحي: