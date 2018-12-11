انت الان تتابع 7.5 مليار خسائر.. خطة خروج «قطاع الأعمال» من الأزمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - توفيق: عايزين نقلل التصدير للقطن وننتج ونضيف قيمة مضافة.. فنحن نستورد حوالي 8 ملايين أمتار قطن ولدينا حرص شديد على منافسة الملابس التي تستورد من الخارج

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تضخ استثمارات ضخمة في مجال الغزل والنسيج والحديد والصلب، لتطوير هذه الصناعات، وخلال سنتين ستكون هناك مكاسب واضحة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، اليوم الثلاثاء، والذي خصص للاستماع للوزير بشأن خطط التشغيل والتدريب وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة وما يصدر عن الوزارة من بيانات، وتوضيح أبعاد المشكلات والثغرات التي تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات،

وأشار توفيق، إلى أنه كلف الشركات القابضة منذ توليه الوزارة في يونيو الماضي، بعمل تقارير وافية عن المصانع والشركات المتعثرة والخاسرة تحت إداراتهم، وتم رصد 26 شركة تمثل 90% من حجم الخسائر، وعندنا خطة تفصيلية لتطوير 25 شركة خاسرة، وصلت خسائرها إلي 7,5 مليار جنيه، باستثناء شركة واحدة هي القومية للأسمنت

وأشار توفيق، إلى أنه كلف الشركات القابضة منذ توليه الوزارة في يونيو الماضي، بعمل تقارير وافية عن المصانع والشركات المتعثرة والخاسرة تحت إداراتهم، وتم رصد 26 شركة تمثل 90% من حجم الخسائر، وعندنا خطة تفصيلية لتطوير 25 شركة خاسرة، وصلت خسائرها إلي 7,5 مليار جنيه، باستثناء شركة واحدة هي القومية للأسمنت "كان القرار الأليم الذي أتمني ألا يتكرر مرة أخرى، وهو غلق المصنع وتعويض العاملين وعرض عليهم 180% من الحق القانوني، والتفاوض مستمر مع العاملين، والشركة القومية للأسمنت عليها ديون 4 مليارات جنيه، وهذه التعويضات ستصرف لعدد 1932 عامل".

ماذا قال الوزير عن أوضاع الشركات والمصانع؟

الحديد والصلب

- بعد الاستماع لشكاوى العاملين وكلها حقيقية، قلت لهم أنحني لصبركم، ووعدتهم بتحديث شامل لإنتاج حديد التسليح والمسبوكات، وهذا تحديث كامل للدلتا للصلب.



الغزل والنسيج

- تم إعداد دراسة للتطوير، وهناك 11 دراسة جدوي لتحديث كامل لهذه الصناعة، وسيتم دمج للشركات من 23 شركة إلى 10 فقط، وتزويد الطاقة الإنتاجية بالماكينات الجديدة لأضعافها 280%، ونركز في 3 مراكز رئيسية منها كفر الدوار والمحلة.

- عايزين نقلل التصدير للقطن، ننتج ونضيف قيمة مضافة، فنحن نستورد حوالي 8 ملايين أمتار قطن، وحريصون على منافسة الملابس التي تستورد من الخارج، وتوجد خطة طموحة للغاية بتغيير 600 ألف مردم، وهذا رقم غير مسبوق في أي دولة، وخلال 3 سنوات إلى 3 سنوات ونصف، يكون تم تطوير هذه الصناعة.



- عندنا 25 محلج منتشرين في أغلب المناطق على النيل، سيتم دمجها في 11 فقط، وهذه المحالج تعود للقرن 19، تحتاج لطاقة كهرباء عالية جدا.

قال وزير قطاع الأعمال العام، إن تكلفة تمويل الاستثمارات بالنسبة للدلتا للصلب والغزل والنسيج، سيكون من حصيلة بيع الأراضي بتغيير استخداماتها من أراضي صناعية إلى سكنية لتدخل موارد كبيرة.

وتابع: "نعيد إنشاء مصانع جديدة لنستطيع الإنتاج، وبعد الاستثمارات الضخمة التي سيتم ضخها، المفروض نرجع للإنتاج 100 أو 110%، وفي خلال سنتين نتحول من خسائر إلى مكاسب قد تصل لمليار ونصف، فمثلا أسعار الأسمدة في الخارج مرتفعة".



وأشار توفيق، إلى أن باقي الشركات التي تم دراستها هناك خطط لتطويرها، من بينها الدلتا للصلب، إلا أنها تعاني من عدم التحديث والتطوير، لكن سيتم عمل تحديث كامل للشركة.



ولفت إلى أن قطاع الغزل والنسيج به 54 ألف عامل، وهناك دراسات متكاملة من خلال دمج بعض الشركات من 23 شركة إلى 10 فقط، ومن خلال بيع الأصول غير المستغلة، لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 280% بمعدات حديثة تماما، مؤكدًا أن تكلفة إعادة التطوير بتمويل ذاتي من خلال بيع الأراضي والأصول غير المستغلة، هذا التطوير سواء لقطاع الصلب أو الغزل والنسيج.

وأكد الوزير: "نحن نعيد بناء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج"، موضحا أنه إلى جانب ذلك يتم الاهتمام بالعنصر البشري، من خلال إعداد القيادات لرؤساء 121 شركة تابعة للشركات القابضة، مشددًا على أهمية الانفتاح على إفريقيا صناعيا، بتوسيع التعاون مع دول القارة الإفريقية وتصدير المنتجات المصرية.