الداخلية تحارب عصابات الأجانب.. «قتل ومخدرات ودعارة»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - 3 هولنديين يبيعون الكوكايين داخل الرحاب.. والسائحة البرازيلية جلبت 2 كيلو مخدرات عبر مطار القاهرة.. وأجهزة الأمن تراقب نشاط المتهمين وتنصب لهم أكمنة للإيقاع بهم

تسللوا من بلادهم أو دخلوا الأراضي المصرية بطرق مشروعة، بحثا عن عمل أو استكمال دراسة وغيرها، غير أنهم سجلوا عددا من الحوادث سطرتها محاضر الشرطة، لعل آخرها، واقعة مقتل الرجل السوداني على يد صديقته بمنطقة بولاق الدكرور، فلم يتحمل صاحب الـ38 سنة كلمات اللوم والعتاب من صديقته التي تقطن في شقته، وهى توبخه لعدم بحثه عن وظيفة لتوفير احتياجات المنزل، وراح يعتدي عليها بالضرب المبرح لتبادله نفس الأمر، حتى باغتته بضربة قاضية في منطقة رقبته، أنهت حياته في الحال.

تتنوع جرائم وقضايا الأجانب في مصر، ما بين السرقة والنصب والتزوير وبعضها جرائم فردية مثل القتل، فضلا عن القبض على شبكات للدعارة تقودها سيدات أجنبيات، جرائم السرقة والنصب لا يرتكبها شخص واحد أو اثنان ويصل عدد أفراد التشكيل فيها إلى نحو 10 أشخاص. سودانية كسرت رقبة صديقها كانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة

تتنوع جرائم وقضايا الأجانب في مصر، ما بين السرقة والنصب والتزوير وبعضها جرائم فردية مثل القتل، فضلا عن القبض على شبكات للدعارة تقودها سيدات أجنبيات، جرائم السرقة والنصب لا يرتكبها شخص واحد أو اثنان ويصل عدد أفراد التشكيل فيها إلى نحو 10 أشخاص.

سودانية كسرت رقبة صديقها

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة مساء الجمعة الماضية، تبدو الأوضاع هادئة بمنطقة بولاق الدكرور، حتى فزع الجميع على صوت معركة بين اثنين غير مفهوم أسبابها، غير أن الجيران تبينوا أن مصدر «الخناقة» شقة سوداني وصديقته التي حضرت مؤخرا للبلاد للإقامة معه، بعدها توقف صوت الشجار، لتعود الأوضاع بعد وقت قصير، إلى ما كانت عليه ليكتشف الجيران مقتل مستأجر الشقة الثلاثيني على يد صديقته.

معاينة رجال المباحث لمسرح الحادث، دلت أن المجني عليه يحمل الجنسية السودانية، 38 سنة، توفي متأثرا بإصابته بكسر في منطقة الرقبة، وتوصلت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية عنيفة نشبت بين المجني عليه وصديقته، صاحبة الـ31 سنة، والتي تقيم معه.

كما بينت التحريات أن المجني عليه تعدى بالضرب المبرح على صديقته، فما كان منها إلا تصويب ضربة قاتلة إليه بمنطقة الرقبة، كسرت رقبته، ليسقط جثة هامدة في الحال، تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

أشارت التحقيقات إلى أن السائحة الأجنبية أخفت المضبوطات في حقائبها، بعد وصولها من دولة البرازيل عبر إثيوبيا، وأمام نيابة النزهة أقرت السائحة بحيازة المخدرات، وحاولت التهرب بجهلها أن القانون يمنع دخول المخدرات إلى الأراضي المصرية.

وفي الهرم، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على عصابة دولية تتزعمها سيدتان إحداهما مصرية الجنسية والأخرى ليبية الجنسية، لممارسة الدعارة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا شبكة دعارة، تضم فتيات مصريات وأجنبيات، بهدف استقطاب راغبى المتعة المحرمة، مقابل 1500 جنيه فى الليلة، وتزعم الشبكة سيدة مصرية تدعى "ن.م" وعاونتها سيدة ليبية الجنسية تدعى "ر.م".

وتابعت التحقيقات أن أجهزة الأمن رصدت تحركات المتهمين، بعد ورود معلومات بنشاطهم المشبوه، أثبتتها التحريات، وعقب انتهاء التحريات الأولية وثبوت تورط المتهمين في إدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب، صدر قرار من النيابة بمداهمة المنزل وضبط وإحضار المتهم.

تحفظت النيابة فى نهاية التحقيقات على المضبوطات بحوزة المتهمين وهى عبارة عن ملابس داخلية، ومقاطع فيديو وصور إباحية، فضلًا عن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم وهى عبارة عن 4 آلاف ريال سعودى، و6 هواتف محمولة.

وقبل أيام قليلة قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المؤبد 25 سنة، لسائحة أجنبية، لإدانتها بتهريب 2 كيلو من مخدر الكوكاكيين داخل البلاد، عبر مطار القاهرة الدولي، تم ترحيل المتهمة إلى سجن النساء، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها.

تلقت أجهزة الأمن بمطار القاهرة معلومات تفيد اعتزام إحدى السائحات الأجنبيات تهريب كمية من المخدرات عبر البلاد. بالتنسيق مع مصلحة الأمن ومكافحة المخدرات بالقاهرة، أشارت التحريات إلى صحة المعلومات قبل أن تتمكن مأمورية أمنية من ضبط المتهمة وبحوزتها 2 كيلو من مخدر الكوكايين.

في منطقة النزهة كذلك، اكتشفت ربة منزل قيام جارها الإفريقي باصطحاب فتاة والصعود بها إلى شقته، وقيامه بممارسة الرذيلة معها، وعقب ذلك أسرعت إلى قسم شرطة النزهة، للإبلاغ عن جارها "سيسي داود اسياجا"، طالب، غاني الجنسية و"وفاء.أ"، 25 سنة، ربة منزل، تتهمهما فيه بممارسة الرذيلة داخل شقته بالعقار الذي يقيم فيه.

أنكر المتهم، الغاني الجنسية، الاتهامات المنسوبة إليه، إلا أن التحريات أكدت وجود قضايا آداب في السجل الجنائي للمتهم وصديقته.

في المعادي، نجح رجال المباحث في القبض على عاطل يحمل إحدى الجنسيات الإفريقية، لاتهامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص، أطلق استغاثة، وأكد أنه فوجئ بأحد الأشخاص من ذوي البشرة السمراء يخطف هاتفه المحمول ولاذ بالفرار بعدها.



أشارت التحريات إلى أن المتهم يدعى "دينلسون.ع.ب"، 17 سنة، يحمل إحدى الجنسيات الإفريقية "عاطل ويقيم بحدائق المعادي"، اعترف بسرقة المجني عليه، لتأمر النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.

بينما تمكن رجال مباحث القاهرة في وقت سابق من القبض على إفريقى الجنسية، لاتجاره في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي بميدان الأوبرا، وعثر بحوزته على مبالغ مالية ضخمة لعملات مختلفة.

وفي واقعة مثيرة بالقاهرة، ألقى ضباط مكافحة المخدرات القبض على "يورجن رونوس"، و"شارون بريكا"، و"تانجا ماتيلدوا"، وجميعهم يحملون الجنسية الهولندية من أصل نيجيري، يقيمون بمدينة الرحاب، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي في الخارج من دولة هولندا لجلب كمية من مخدر الكوكايين، وتمريرها للبلاد عن طريق ميناء القاهرة الجوي.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول يتزعم التشكيل وتعاونه الثانية والثالثة، في جلب المواد المخدرة داخل البلاد عن طريق إخفائها داخل أجسامهم لترويجها على عملائهم، ودلت تحريات المباحث أن المتهمة الثانية قامت بإخفاء المخدر داخل مهبلها مستخدمة واقيا ذكريا.

من جانبه علق اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على الجرائم التي يرتكبها الأجانب في مصر، مشيرا إلى أن القانون لم يفرق بين العقوبة الموقعة على من يرتكب جريمة ما، غير أنه في حال ضبط أى أجنبي يمارس أفعالا خارج إطار القانون، تقوم النيابة خلال التحقيق بإخطار السفارة الأجنبية التابع لها، لحضور محام بجانب المتهم جلسة التحقيق ويكون على دراية بكامل تفاصيل وملابسات ضبطه والقبض عليه.

أضاف «البسيوني» في تصريحات لـ«التحرير» أن أجهزة الدولة تراقب الأشخاص ممن يحملون الجنسيات الإفريقية على وجه الدقة، لأنهم مشهور عنهم افتعال مشكلات ولجوء عدد منهم إلى الاتجار في المخدرات، وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.