انت الان تتابع صدمة.. هل ينضم جيرالدو داكوستا للأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٩ م

ذكرت تقارير صحفية، أمس الإثنين، أن اللاعب جيرالدو داكوستا، جناح فريق أول أغسطس الأنجولي، أصبح على أعتاب الانتقال للنادي الأهلي، في يناير المقبل، بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين لمرحلة متقدمة، كما استقر الرأي داخل أروقة النادي الأهلي، على ضم جيرالدو صاحب الـ27 عاما، بعد تألقه بشكل لافت في النسخة الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا، لذلك يستعد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، للسفر إلى أنجولا من أجل حسم المفاوضات مع اللاعب من خلال اتصالات جرت بين اللاعب ووكيله، بوساطة جيلبرتو، لاعب الأهلي السابق.

من جانبه قال ميكي نيفيس المتحدث الإعلامي باسم أول أغسطس، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية: "لا يوجد أي مفاوضات من قبل الأهلي حتى الآن لضم جيرالدو على حد علمي، ولم أسمع أي شيء عن وجود مفاوضات من الأهلي أو تواجد أحد مسؤولي النادي المصري هنا في أنجولا للحديث معنا". وواصل ميكي نيفيس: "نحن الآن في مفاوضات