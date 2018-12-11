انت الان تتابع 23 فبراير| الحكم على طارق النهري بأحداث مجلس الوزراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٧ م

محكمة- أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، حجز محاكمة الفنان طارق النهرى، و3 آخرين فى إعادة محاكمتهم بقضية أحداث مجلس الوزراء، وحرق المجمع العلمى، إلى جلسة 23 فبراير المقبل، للنطق بالحكم. عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، وحضرها المتهمون الأربعة، واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى ختام مرافعات الدفاع، والذى شكك فى وقائع الاتهام، ونفى اشتراك المتهمين فى أحداث العنف والتخريب محل القضية.

ودفع المحامون ببطلان التحريات وعدم استنادها إلى دليل مادي يؤكد الاتهام، ونفى تواجد المتهم على مسرح الأحداث خلال أعمال العنف. ونفى الدفاع وقوع جريمة تعطيل وسائل النقل العام من الأساس مستشهدًا بأقوال رئيس الإدارة المركزية بالنقل العامة بشأن عدم وقوع خسائر بالحافلات العامة يومي 16 و 17 ديسمبر 2011. كانت