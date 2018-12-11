غياب رويس وأكتاف ميسي الأبرز في صحف العالم

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - جاء غياب رويس عن موقعة موناكو الأبرز في صحف ألمانيا، الصادرة اليوم الثلاثاء، فيما حذرت صحف فرنسا سان جيرمان من نار بلجراد، وجاءت أكتاف إيكاردي وميسي الأبرز بصحف إيطاليا

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على مباريات دوري أبطال أوروبا، بالنسبة للأندية الإيطالية، حيث سيواجه إنتر ميلان نظيره اَيندهوفن، ونابولي سيلعب مع ليفربول، وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "لنحصل على منزل كامل.. إنتر على أكتاف إيكاردي وميسي.. نابولي وإنسيني ومهمة في ليفربول: في دوري أبطال أوروبا، إيطاليا تبحث عن لعبة البوكر في دور الـ16"، وأضافت "يتعين على سباليتي الفوز على آيندهوفن، والأمل في برشلونة.. أنشيلوتي، التعادل يكفي في ليفربول".

وأردفت لاجازيتا ديللو سبورت: "أستوري، طبيبان تحت التحقيق: القتل العمد.. قائد الفيولا توفي في مارس"، وختمت "جازيديس وميلان مريخي.. ملعب شباب كبرياء: من هو الرجل الذي يريد إعادة الميلان لمكانه.. يتحرك في السوق، كوالياريلا مفضل وأيضًا هناك راشفورد وأوريجي". وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "نابولي وإنتر

وأردفت لاجازيتا ديللو سبورت: "أستوري، طبيبان تحت التحقيق: القتل العمد.. قائد الفيولا توفي في مارس"، وختمت "جازيديس وميلان مريخي.. ملعب شباب كبرياء: من هو الرجل الذي يريد إعادة الميلان لمكانه.. يتحرك في السوق، كوالياريلا مفضل وأيضًا هناك راشفورد وأوريجي". وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "نابولي وإنتر ميلان يريدان دور الـ16 مثل يوفنتوس وروما.. ليفربول ونابولي: أنشيلوتي يبحث عن إنجاز رائع ضد قادة الدوري الإنجليزي، فالتعادل يكفي.. ومع إنسيني سيتواجد ميرتينز". وأضافت "إنتر وآيندهوفن، سباليتي عليه أن يهزم الهولنديين، ويأمل في فوز برشلونة على توتنهام"، وتابعت الصحيفة "وقت جازيديس. في مقر الميلان لاكتشاف القادم الجديد.. طموحات كبيرة ومرحلة جديدة وتطوير الأكاديمي"، وختمت "موت أستوري .. اثنان من الاطباء مشتبه بهما: قتل عمد". وخرجت صحيفة "توتو سبورت" بعنوان: "لأوروبا والتاريخ.. ليلة الغد يوفنتوس في بيرن مع ماندزوكيتش ورونالدو، يبحثون عن صدارة المجموعة والهدف رقم 5000 في تاريخهم"، وأضافت "إنتر ونابولي، دعونا نستمتع.. سباليتي أمام آيندهوفن وأنشيلوتي في ليفربول يبحث عن تأهل رائع لإيطاليا". صحف ألمانيا

بينما استحوذت أخبار بوروسيا دورتموند على اهتمامات الصحف الألمانية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، قبل أن يلتقي الفريق مع موناكو، في الجولة السادسة من دور مجموعات بدوري أبطال أوروبا، وحمل غلاف صحيفة "Fussball Bild" عنوان "خطة سرية لحكام سابقين لحفظ دليل الفيديو"، وذلك في ظل الجدل الواسع حول تطبيق تقنية الفيديو في البوندسليجا. وشمل الغلاف على عنوان "بدون رويس إلى موناكو"، في إشارة لسفر دورتموند دون نجمه ماركوس رويس لمواجهة موناكو، أما صحيفة "WR" فحمل غلافها عنوان "لوسيان فافر يعاني بسبب قلق إدارة النادي"، وذلك قبل مواجهة موناكو. أما صحيفة "كيكر" فاهتمت عبر موقعها الإلكتروني بتوقف سلسلة اللا هزيمة لفريق بوخوم في الدرجة الثانية، بعد خسارته في عقر داره على يد سانت باولي (3-1). صحف فرنسا

فيما رفعت الصحف الفرنسية الصادرة، اليوم الثلاثاء، درجة الاستعداد القصوى للاعبي باريس سان جيرمان قبل اللقاء المرتقب أمام ريد ستار بلجراد في صربيا، ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وعنونت صحيفة "ليكيب" غلافها بجملة "صراع ضد النار"، في إشارة للأجواء الحماسية المنتظرة في ملعب (ماراكانا) معقل الفريق الصربي، وأضافت صحيفة "20 دقيقة": "في ملعب النجم الأحمر.. كل شيء ممكن". وتابعت صحيفة "لو باريزيان": "في بلجراد.. باريس مطالب ببذل أقصى جهد"، في سياق آخر تساءلت صحيفة "بروفانس": "هل يغيب أصحاب التذاكر الموسمية عن مدرجات مارسيليا؟"، وذلك قبل يومين من لقاء أبولون ليماسول القبرصي في الجولة السادسة للدوري الأوروبي، كما خصصت مجلة "فرانس فوتبول" غلافها للإشارة إلى "20 نجما يترقبون سوق الانتقالات سواء الشتوية أو الصيفية". وتصدر الغلاف كل من إدينسون كافاني مهاجم بي إس جي، إيمليانو سالا هداف نانت، تانجوي ندومبيلي لاعب وسط أولمبيك ليون، وفلوران توفان نجم أولمبيك مارسيليا، وفي الأعلى أبرزت تقريرها عن الألماني توماس توخيل المدير الفني لسان جيرمان بعنوان: "توخيل.. مدرب بدرجة مهندس".

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