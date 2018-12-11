انت الان تتابع لمروره بأزمة.. طفل يشنق نفسه بـ«شال والده» بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٧ م

لم يجد الطفل «أمين» ابن الستة عشر ربيعًا، بُدًا من إزهاق روحه والتخلص منها، بعدما عانى كثيرًا لمجابهة ضيقه وحالته النفسية السيئة، ليجد نفسه في طرفة عين يُحضر شال والده الذي يتلحف به من برد الشتاء، ويُعلق الشال بأحد الألواح الخشبية المتدلية أطرافها من سقف غرفته بقرية «بساتين بركات» التابعة لدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، قبل أن يقوم بعقد الطرف الآخر للشال حول رقبته، وفي طرفة عينٍ أخرى غاب عن الحياة للأبد بعدما سمح لجسده أن يتدلى في الهواء دون سندٍ أو مُعين.

البداية كانت بتلقي اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بقيام أحد الأطفال بالانتحار شنقًا داخل منزل أسرته بقرية «بساتين بركات» التابعة لدائرة مركز بلبيس.بالانتقال والفحص، تبين انتحار الطفل «أمين يوسف أمين بيومي» 16 سنة، شنقًا،