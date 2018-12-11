انت الان تتابع بعد تثبيتها 9 أشهر.. ما مصير سعر الفائدة نهاية 2018؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - شهدت معدلات التضخم تراجعا ملحوظا خلال شهر نوفمبر الماضى ليصل إلى مستوى 15.6%.. بينما تباينت آراء المحللين حول مصير أسعار الفائدة بنهاية عام 2018 فى ظل انخفاض التضخم

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم 27 ديسمبر الجارى، وهو يعد آخر اجتماع للجنة بنهاية عام 2018. وتباينت آراء المحللين حول قيام المركزى بخفض سعر الفائدة أو تثبيتها على معدلاتها الحالية، خاصة فى ظل تراجع معدل التضخم فى مصر خلال شهر نوفمبر الماضى. وقررت اللجنة فى اجتماعها الأخير خلال سبتمبر الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.

وفى فبراير الماضى، قرر البنك المركزى ولأول مرة منذ التعويم، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض، ثم تخفيضها مرة أخرى فى مارس 2018 بنسبة 1% أيضًا، لتصل إلى 16.75 و17.75% على الترتيب، وخلال الاجتماعات السابقة للجنة كان القرار بتثبيتها حتى الآن، حيث تم تثبيتها لمدة

وفى فبراير الماضى، قرر البنك المركزى ولأول مرة منذ التعويم، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض، ثم تخفيضها مرة أخرى فى مارس 2018 بنسبة 1% أيضًا، لتصل إلى 16.75 و17.75% على الترتيب، وخلال الاجتماعات السابقة للجنة كان القرار بتثبيتها حتى الآن، حيث تم تثبيتها لمدة 9 أشهر متواصلة.

ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الهامة.

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توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن تراجع أسعار المستهلكين الشهرية في مصر للمرة الأولى منذ يناير يعيد نسبة التضخم السنوية ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، وهو انخفاض من المحتمل أن يشجع صناع السياسة على الاحتفاظ بأسعار الفائدة كما هى في ديسمبر.

وأشارت الوكالة إلى أن تراجع معدل التضخم يعد أكبر انخفاض شهري في النسبة المئوية شهدته مصر منذ يونيو 2015، وهو ما يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للحكومة المصرية، بعد أن ارتفعت الأسعار في الآونة الأخيرة بوتيرة أسرع.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس، الإثنين، تراجع معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.7% خلال شهر نوفمبر الماضى، ليبلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين نحو 309.1 نقطة.

وانخفض معدل التضخم السنوى خلال شهر نوفمبر 2018، مسجلًا نحو 15.6%، فى مقابل نحو 17.5% خلال شهر أكتوبر 2018، وبالمقارنة بنحو 26.7% خلال شهر نوفمبر من العام الماضى 2017.

ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.

من جانبه، قال محمد النجار، المحلل المالى، إن انخفاض معدل التضخم يعد مؤقتا، خاصة أن التوقعات تشير بمعاودته للصعود مرة أخرى خلال شهر ديسمبر الحالى، نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال شهر نوفمبر الماضى، وفى مقدمتها رفع سعر الدولار الجمركى.

وأضاف النجار فى تصريحات لـ"التحرير"، أن معدلات التضخم سترتفع بنسبة ما بين 1.5 و3% على الأقل، خلال شهر ديسمبر، لافتا إلى أن معدلات التضخم الحالية تشير إلى انخفاض أسعار بعض السلع، فيما ارتفعت أسعار سلع أخرى مثل الملابس والأحذية وغيرها.

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وأشار النجار إلى أن التوقعات تشير إلى قيام المركزى بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية نهاية الشهر الجارى، وليس خفضها، خاصة فى ظل تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية، لافتا إلى أنه من الممكن قيام المركزى برفع سعر الفائدة خلال شهر فبراير أو مارس 2019، بواقع 25 أو 50 نقطة فقط، للحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب، إلى جانب وجود عوامل أخرى ومنها زيادة أسعار الوقود المرتقبة، فضلا عن الأزمة التى تعانى منها الأسواق الناشئة والتى انعكست آثارها على أسعار العملات.

وأعلن البنك المركزى عن تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية للشهر السابع على التوالى خلال شهر أكتوبر الماضى، لتسجل نحو 210.2 مليار جنيه، ما يعادل نحو 11.7 مليار دولار، فى مقابل نحو 234.5 مليار جنيه، ما يعادل نحو 13.1 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر السابق عليه.

وفقدت أذون الخزانة المصرية ما يقرب من نحو 9.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب خلال الفترة من بداية إبريل إلى نهاية أكتوبر الماضي، حسب بيانات البنك المركزي، فيما تراجعت هذه الاستثمارات خلال شهر أكتوبر فقط بقيمة بلغت نحو 1.4 مليار دولار.

وسجل حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى فى مصر نحو 15 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، فى مقابل نحو 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018.

خفض سعر الفائدة 50 نقطة

من جانبه توقع محمد ماهر، المحلل المالى بشركة برايم للأوراق المالية، قيام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة فقط خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

وأضاف ماهر فى تصريحات لـ"التحرير"، أن تراجع معدلات التضخم سيكون العامل الأساسى لخفض سعر الفائدة.

ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.

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ووضع البنك المركزى العام الماضى هدفا لخفض التضخم إلى ما بين 10 و16% فى الربع الأخير من العام الحالى، وبدأ يتحقق قبل الموعد المحدد، لكن ارتفاع أسعار الخضر فى شهرى سبتمبر وأكتوبر دفع المعدلات إلى خارج النطاق المستهدف.

وانخفض معدل التضخم الأساسى إلى 7.9% على أساس سنوى فى شهر نوفمبر الماضى، فى مقابل 8.9% خلال شهر أكتوبر 2018.

ولا يتضمن التضخم الأساسى سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة التى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا.