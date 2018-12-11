انت الان تتابع وزيرة التخطيط: تجارة إفريقيا الخارجية لا تجاوز 1% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٧ م

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، الثلاثاء، بفعاليات المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 11 الى 17 ديسمبر الجاري بالقاهرة، بمشاركة نحو 1055 شركة إفريقية. وأكدت السعيد ضرورة الاتساق بين الجهود الوطنية والإقليمية مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية مع وجود تعاون وتكامل بين الدول الإفريقية لتحقيق ذلك، خاصة أن إفريقيا تمتلك بالفعل العديد من الموارد الطبيعية والبشرية.

وأضافت السعيد، أن عدد سكان قارة إفريقيا يبلغ نحو 1.3 مليار نسمة، مشيرة إلى أن القارة الإفريقية تضم أكبر مساحة صالحة للزراعة في العالم إضافة إلى أطول أنهار العالم وهو نهر النيل، وتمتلك ثاني أكبر الغابات الاستوائية في العالم، كما تقدر القيمة المضافة لقطاع الصيد والأحياء المائية بمفرده 24 مليار دولار،