انت الان تتابع انقسام أحزاب جنوب السودان.. ومخاوف من انهيار السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - رئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان سلفا كير ميارديت أقر بضعف حزبه بسبب الانقسام الذي شهده.. إلى جانب الطموحات الفردية وتقاطع الأيديولوجيات بداخله

رغم توقيع اتفاق السلام في جنوب السودان بين الفصائل المتناحرة، فإن هناك أزمة جديدة طفت على السطح، وتهدد بعودة الانقسام مجددا، خصوصا بعد أن رفضت الأحزاب السياسية التوحد تحت راية الحزب الحاكم بفضل الطموحات الفردية، وهو ما نتج عنه انقسام حاد بين القيادات، رغم محاولات الرئيس سلفا كير برأب الصدع بين الأحزاب، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، ما عدا فصيلا واحدا، وهو الفصيل التابع للنائب الأول للرئيس تابان دينق قاي، الذي انضم في مايو الماضي، في خطوة أولية قد تعمل على تحفيز القادة المنقسمين.

أمس، أقر رئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان سلفا كير ميارديت بضعف حزبه بسبب الانقسام الذي شهده، إلى جانب الطموحات الفردية وتقاطع الأيديولوجيات بداخله. وقال كير خلال مؤتمر، في منطقة لوبونوك لقيادات حزبه الحاكم: إن "هناك ضعفًا في الحزب نتيجة وجود انقسام وسط القيادات والعضوية، وهو ما جعل الحزب

أمس، أقر رئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان سلفا كير ميارديت بضعف حزبه بسبب الانقسام الذي شهده، إلى جانب الطموحات الفردية وتقاطع الأيديولوجيات بداخله.

وقال كير خلال مؤتمر، في منطقة لوبونوك لقيادات حزبه الحاكم: إن "هناك ضعفًا في الحزب نتيجة وجود انقسام وسط القيادات والعضوية، وهو ما جعل الحزب يبتعد عن أهدافه الأساسية، المتمثلة في تقديم الخدمات لشعب جنوب السودان".

ودعا أعضاء حزبه إلى اليقظة والدفاع عنه، والتمسك بالمؤسسات، قائلا: "يجب أن نرتقي للدفاع عن أوراق اعتمادنا التي قدمناها للشعب خلال فترة حرب التحرير، وأن نحقق آماله ونؤمن مستقبله، وفق الإرث التاريخي لهذا الحزب، وعلينا أن نتذكر زملاءنا الذين قدموا أرواحهم فداء لهذه الأرض".



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في غضون ذلك، أوضح رئيس جنوب السودان أن الجيش الشعبي لتحرير السودان، بقيادة نائبه الأول تابان دينق قاي، لم يندمج بشكل كامل في الحزب الحاكم العسكري، منوها بأنه طلب من قاي تنظيم صفوف حزبه، ثم الاندماج في حزب الحركة الشعبية الرئيسي.

كان فصيل الحركة الشعبية، بقيادة تابان دينق قاي، الذي أصبح نائبا أول للرئيس، قد أعلن عن انضمام فصيله إلى حزب الحركة الشعبية الحاكم في مايو الماضي بشكل رسمي.

ووفقا لـ"سودان تريبيون" فقد دخل قادة الحزب الحاكم الأحد الماضي في اجتماعات مطولة لمناقشة التحديات التي تواجهه، وكيفية إعادة وضع الاستراتيجيات للفترة القادمة، والاستعداد للانتخابات التي ستجرى بعد ثلاث سنوات، وهي عمر الفترة الانتقالية.

وعلى الرغم أن الحزب شهد انقساما أدى إلى تفككه إلى أربع فصائل، هي التيار الرئيسي الحاكم، ومجموعة النائب الأول للرئيس تابان دينق قاي، والحركة الشعبية في المعارضة بزعامة ريك مشار، والفصيل الذي يقوده الأمين العام السابق باقان أموم، الذي يعرف بمجموعة المعتقلين السياسيين،



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فإنه جرت محاولات في عدد من العواصم لمحاولة رأب صدع الحزب وإعادة توحيده، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، ما عدا فصيلا واحدا، وهو الفصيل التابع للنائب الأول للرئيس تابان دينق قاي الذي انضم في مايو الماضي، بحسب مسؤولين.

فيما قال سلفا كير: إن "الحركة الشعبية أصبحت ضعيفة للغاية، ليس لأننا مفلسون. ولكن لأن الحزب أصبح منقسما بشكل كبير، إننا أمام تحديات كبيرة لنقود الدولة، ونقدم الخدمات للشعب.



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من جانبه، صرح الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم، بأن الحزب مطالب بالاعتراف بأخطاء الماضي من أجل بقائه سياسيا، وإجراء إصلاحات مؤسسية، وإذا لم نغير نهج عملنا داخل هذا الاجتماع فلن نغير الحركة الشعبية بالمرة.

من جانبها، أفادت جيما نونو كومبا، الأمين العام للحزب الحاكم، بأن هياكل الحزب أهملت وتم تجاهلها في صنع القرارات المصيرية، مشددة على أنه تم تقويض مؤسسات الدولة بفعل الأعضاء، الذين استطاعوا الوصول إلى الرئيس مباشرة، دون العمل وفق الهياكل والمؤسسات.

من جهة ثانية، قال محققو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن "جميع أطراف النزاع في جنوب السودان مستمرة في تجنيد مقاتلين، رغم اتفاق السلام، الذي تم توقيعه في وقت سابق من هذا العام".

وأوضح بارني أفاكو عضو اللجنة، أن هناك قلقًا من استمرار عملية التجنيد من قبل كل الفصائل الموقعة على اتفاق السلام، وهذا أمر غير واضح.