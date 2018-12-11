الان تتابع حادثة أمنية قرب البرلمان البريطاني والشرطة تصيب رجلاً بمسدس صاعق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إطلاق مختبر «إنترنت الأشياء» الأول في المملكة تحذير: الأجهزة الإلكترونية تغيّر بنية أدمغة الأطفال مصر تنذر أبل أول صورة مسربة لـ”غالاكسي إس 10″.. ومفاجأة غير متوقعة

شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة أمنية قرب البرلمان البريطاني والشرطة تصيب رجلاً بمسدس صاعق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .