بالفيديو.. أفعى تتسلل داخل مبنى للدغ الحارس

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ، يظهر تسلل أفعى إلى غرفة و محاولة لدغ حارس و قتله.
و رغم محاولة الأفعى لقتل الحارس ، ودخولها بشكل هادئ إلا أنه تمكن من مهاجمتها بقدمه ، خوفاَ من لدغه ، حيث استطاع الامساك بها و أخرجها بعيد عن المبني.
و يظهر المقطع الذي رصد الواقعة من خلال كاميرات المراقبة داخل المبني.
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