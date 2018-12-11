بالفيديو.. أفعى تتسلل داخل مبنى للدغ الحارس

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ، يظهر تسلل أفعى إلى غرفة و محاولة لدغ حارس و قتله.

و رغم محاولة الأفعى لقتل الحارس ، ودخولها بشكل هادئ إلا أنه تمكن من مهاجمتها بقدمه ، خوفاَ من لدغه ، حيث استطاع الامساك بها و أخرجها بعيد عن المبني.

و يظهر المقطع الذي رصد الواقعة من خلال كاميرات المراقبة داخل المبني.



