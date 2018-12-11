شكرا لقرائتكم هكذا علقت لوبان على تراجع ماكرون أمام السترات الصفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غردت زعیمة حزب التجمع الوطني الفرنسي الیمیني المتطرف، #مارين_لوبان، بشكل إيجابي، بعد تراجع الرئیس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، عن إجراءات السیاسة الضريبیة، منوهة في الوقت نفسه إلى أنه لا يعتزم الاعتراف بأوجه القصور في مساره السیاسي.

وقالت لوبان بتغريدة عبر حسابھا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أمام الاحتجاجات، تراجع ماكرون عن إجراءات السیاسة الضريبیة الخاطئة. ھذا أمر جید، لكن في الوقت نفسه يرفض الاعتراف بأن نموذجه الإداري يواجه تحديات".

وأردفت زعیمة الیمین المتطرف "هذا النموذج هو العولمة المتوحشة والمنافسة غير المنصفة والتجارة الحرة واسعة النطاق والهجرة الجماعية وتبعاتها الاجتماعية والثقافية".

وتابعت "باختصار شديد، ماكرون، تراجع ليقفز بشكل أفضل".

وكانت حركة #السترات_الصفراء رفضت "تقديمات" الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، واعتبرت الخطاب الذي أدلى به مساء الاثنين، عن الإصلاح الاقتصادي غير مقنع.

وأكدت الحركة الثلاثاء أنها ستواصل احتجاجاتها في العاصمة باريس ومدن أخرى حتى تلبية مطالبها، والتي تضم قائمة بـ40 مطلباً تم إرسالها في وقت سابق إلى وسائل الإعلام المحلية.

وكان ماكرون أعلن رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب على أصحاب المعاشات، مقدماً تنازلات بعد أسابيع من احتجاجات شابتها في الغالب أعمال عنف ومثلت تحدياً لسلطته.