شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع البرلمان" تكرم على عبد العال وتهديه كتاب "موسوعه الجيش المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال لقائها معه اليوم الثلاثاء، تقديرًا واحترمًا على الجهد الذى يبذله من أجل انتظام العمل بالمجلس على أكمل وجه، وذلك فى أجواء ودية، تم فيها تبادل الحوار والمناقشات.

وقدم اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى هدية تذكارية من اللجنة إلى الدكتور على عبد العال، ممثلة فى كتاب "موسوعة الجيش المصرى و7000 عام "، يؤرخ تاريخ الجيش المصرى منذ نشأته الأولى فى العصر القديم، بالإضافة إلى إهدائه ألبوم صور للقاء السابق الذى جمعة مع اللجنة كتذكار.

من جانبه، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللقاء الذى جمع اللجنة مع رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، اليوم، يأتى فى إطار اللقاءات الدورية السنوية، لاسيما وأن اللجنة حرصت منذ احتفالات اكتوبر لعقد هذا اللقاءات، بالإضافة إلى أهمية ما يتم تداوله خلال هذا اللقاء من مناقشات واستيضاحات تحقق الدور الفاعل للمجلس تشريعيًا وتحقيق المصالح العليا.

وأضاف عامر، أن اللجنة تشرفت بحضور رئيس المجلس اليوم، وتناول اللقاء إشادة الدكتور على عبد العال، بدور لجنة الدفاع والأمن القومى فى مناقشة التشريعات المختلفة التى تتصل بالأمن القومى، وما يتصل بضباط الجيش والشرطة أو القامات المدنية الذى تتصل بأعمال اللجنة.

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن رئيس البرلمان أكد أهمية دور اللجنة مع اللجان النوعية المختلفة داخل البرلمان لتحقيق الاستقرار التشريعى للمجلس بما يحقق ويدعم الاستقرار المجتمعى.

فى سياق متصل، لفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة استكملت خلال اجتماعها اليوم مناقشة مشروع قانون المرور، حيث وصلت إلى المادة 52 وهو تشريع هام لاتصاله بكافة أفراد المجتمع واستقرار، وتحرص اللجنة على أن يتناسب مع البيئة المصرية ويحقق الهدف المنشود منه، لافتًا إلى أنه سيتم عقد حوار مجتمعى حول مشروع القانون بعد انتهاء اللجنة من مناقشة مواده.