شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يهدد برفع الجلسة.. تعرف على السببب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برفع الجلسة العامة قائلا "لو استمر توقيع النواب طلبات من وزيرة الصحة سأضطرلرفع الجلسة".

وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم للنواب "يجب أن نسمع جيدا والوزيرة جاية عشان تسمع طلبات الاحاطة والبيانات العاجلة منبها على النواب أن تقوم الوزيرة بتجميع الطلبات المقدمة من النواب وتشوفها بعد الجلسة".

يذكر أن الجلسة العامة ستناقش 79 طلب إحاطة و12 سؤالا بشأن مشاكل الصحة وقطاع الدواء.

وتتناول طلبات الإحاطة ظاهرة بيع الأدوية على الأرصفة ومنها أدوية مغشوشة، وضرورة إنشاء هيئة للأغذية والدواء لضمان سلامة الأدوية المتداولة، ونقص الأدوية وإنشاء الهيئة العامة للأدوية، ومشاكل التأمين الصحى، وتأخر قرارات العلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة ووفاة مريضة بإحدى المستشفيات نتيجة الإهمال، ودور الوزارة فى مواجهة ظاهرة انتشار إحاطة عن الكلاب الضالة وعلاج المصابين بعقر الكلاب، وسياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة.