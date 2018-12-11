شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون عربية البرلمان" تناقش مشاكل العمالة المصرية فى الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون العربية برئاسة النائب أحمد رسلان، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولى، إلى وزيرة الهجرة ووزير القوى العاملة وعن الصعوبات التى تواجه العمالة المصرية فى الدول العربية الشقيقة وما اتخذته الحكومة من إجراءات وتدابير لعلاج هذة المشاكل التى تصب مدخراتها فى صالح الدخل القومى والخزانة المصرية.

وأوصى الخولى فى كلمته خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الاثنين، بضرورة استحداث وزارة للشئون الأفريقية، تتولى مهمة زيادة برامج التدريب، وبتمثيل من وزارات الرى والصناعة والاستثمار، وعددا آخر من الجهات المختصة فى هذا الشأن، لحل هذة المشكلات بشكل مؤسسى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تلقى عدد كبير من الشكاوى من العمالة المصرية فى الخارج، تحتاج لوقفة حقيقية، وأن استحداث الوزارة سيعكس اهتمام الدولة الكبير بهذا الجانب، بالإضافة إلى تعزيز علاقاتنا مع الشأن الأفريقي فى العموم.