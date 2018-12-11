حذف مليون مواطن من منظومة الدعم خلال الفترة المقبلة

مصراوي - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن ما شهدته منظومة الدعم خلال الفترة الماضية يعد عملية تصفية وليس تنقية، من الأسماء المكررة نتيجة عدم الفصل الاجتماعي والمتوفين والمسافرين لفترة تزيد عن 6 أشهر وأصحاب البيانات الخاطئة.

وأضاف عشماوي - في تصريحات خاصة لمصراوي أن عملية التصفية جاءت استعدادًا لبدء عملية تنقية البطاقات من غير المستحقين، والتي يتم حالياً وضع محدداتها، والمقرر الاعتماد فيها على 3 محددات، هي:"الدخل والإنفاق...