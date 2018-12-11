«لا أستطيع التنفس وصوت منشار».. تفاصيل اللحظات الأخيرة لمقتل خاشقجي .. تقرير صادم!

مصراوي - كتبت- رنا أسامة:

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر مُطلع، قالت إنه قرأ نص التسجيلات الصوتية لمقتل الصحفي السعودي خاشقجي، إنه "من الواضح أن عملية القتل لم تكن محاولة خرقاء بل تنفيذ خطة مُعدّ لها مُسبقًا لقتل الإعلامي السعودي".

وقال المصدر إن التسجيلات أظهرت مقاومة خاشقجي في مواجهة فريق التفاوض السعودي الذي نفّذ عملية القتل في الثاني من أكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده باسطنبول مشيرًا إلى أن خاشقجي قال لهم عبارة "لا أستطيع التنفس" ثلاث مرات.

ويشير نص التسجيلات الصوتية إلى "صوت تقطيع جثة خاشقجي بمنشار"، فيما نُصح...