أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن "بوادر العاصفة الثلجية بدأت تظهر على مناطق النبطية، اقليم التفاح وبنت جبيل حيث تدنت درجة الحرارة وشهدت تلك المناطق تساقطا غزيرا للامطار فيما لامس الضباب الكثيف المرتفعات الجبلية وكونت المياه بركا على الطرقات".
ولفت إلى أن "الدفاع المدني اللبناني في النبطية وجه نداءات للسائقين لتوخي الحذر تخوفا من الانزلقات".
شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: وصول العاصفة إلى مناطق النبطية وتدن بدرجات الحرارة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .