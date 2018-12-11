النشرة: وصول العاصفة إلى مناطق النبطية وتدن بدرجات الحرارة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "بوادر ​العاصفة الثلجية​ بدأت تظهر على مناطق النبطية، ​اقليم التفاح​ و​بنت جبيل​ حيث تدنت درجة الحرارة وشهدت تلك المناطق تساقطا غزيرا للامطار فيما لامس ​الضباب​ الكثيف المرتفعات الجبلية وكونت ​المياه​ بركا على الطرقات".

ولفت إلى أن "​الدفاع المدني​ اللبناني في النبطية وجه نداءات للسائقين لتوخي الحذر تخوفا من الانزلقات".