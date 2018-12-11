فريد هيكل الخازن للرئيس عون: أنتم المنقذ الوحيد ورأس البلاد وهذا عهدك

توجه النائب ​فريد هيكل الخازن​ إلى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ قائلا: "فخامة الرئيس تنذرون بكارثة، أنتم المنقذ الوحيد ورأس البلاد وهذا عهدكم، التضحية اليوم عظمة وليست تنازلا، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم".

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