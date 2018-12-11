محاضر ضبط وانذارات في حق أصحاب مولدات مخالفين في طرابلس

قام مفتشو ​مصلحة حماية المستهلك​ في ​وزارة الاقتصاد​ والتجارة في ​الشمال​ بجولة ميدانية على بعض أصحاب ​مولدات الكهرباء​ في منطقتي ​القبة​ و​جبل محسن​ في ​طرابلس​، لمراقبة قرار تركيب العدادات والتسعيرة الصادرة عن ​وزارة الطاقة​، بمؤازرة عناصر من جهاز أمن الدولة وقد تفقدوا غرف الصيانة وتم الاستفسار من القيمين عليها بشأن عملية تركيب العدادات بشكل قانوني، اضافة الى مقابلة العديد من المواطنين والاستيضاح منهم عن قبولهم او تمنعهم تركيب العدادات.

وتم خلال الجولة تنظيم ​محاضر ضبط​ في حق المخالفين، وتوجيه انذارات لهم بمصادرة المولدات في حال لم يتقيدوا بالقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد.