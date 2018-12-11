الشامسي: يهمنا استقرار لبنان وتشكيل حكومة قريبا

لفت سفير ​الإمارات​ حمد بن سعيد الشامسي خلال لقائه ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ إلى "أنني التقيت البطريرك الراعي وقدمت له التهاني بالاعياد المجيدة، وتناقشنا في زيارة قداسة ​البابا فرنسيس​ المرتقبة الى دولة الإمارات وهي تعتبر زيارة تاريخية وثقة ​المجتمع الدولي​ وثقة الناس بدولة الإمارات وما وصلت اليه في عدة امور ومواضيع أهمها التعايش والعيش المشترك"، مؤكدا ان "الإمارات اليوم تعتبر من الدول الداعية للسلام وللتسامح من خلال وزارة السلام وتعدد الكنائس والمساجد والمعابد، وهذا الموضوع مهم جدا في دولة الإمارات، والزيارة ستكون من اهم الزيارات، وهناك مدعوون".

وأشار إلى "اننا تناقشنا في موضوع ​تشكيل الحكومة​، وهذا شأن داخلي ​لبنان​ي. ولكن ما يهم دولة الإمارات هو استقرار لبنان، وغبطة البطريرك داعم لهذا التشكيل وداعم لان تكون حكومة للبنان، وما يهمنا استقرار لبنان وان تشكل حكومة قريبا، و​الامارات​ دائمآ هي داعمة لاي موضوع يصب في صالح استقرار هذا البلد العزيز".

بعدها استقبل البطريرك الراعي النائب ​علي عسيران​ وعرض معه الاوضاع الراهنة.