البطريرك الراعي استقبل قائد القطاع الغربي لليونيفيل

استقبل البطريرك الماروني الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في ​البطريركية المارونية​ في ​بكركي​ قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ديوداتو آبانيارا يرافقه كاهن ​الكتيبة الإيطالية​ دون كلاوديو مانكوزي وقائد الكتيبة الإيطالية العقيد جاكومو جانناتازي وحضور المتروبوليت يوحنا رفيق ورشا وسفير ​لبنان​ لدى ​الكرسي الرسولي​.

وأعرب الراعي عن "سروره للتعاون والعلاقة الممتازة التي تربط جنود حفظ السلام في ​اليونيفيل​ بالمجتمع المحلي، لاسيما الايطاليين بالمرجعيات الدينية في ​جنوب لبنان​"، مثمناً "دورهم والتزامهم بشكل خاص"، معرباً عن "رغبته لزيارة مقر الكتيبة الإيطالية في شمع في المستقبل القريب".