البطريرك الراعي استقبل قائد القطاع الغربي لليونيفيل

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في البطريركية المارونية في بكركي قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ديوداتو آبانيارا يرافقه كاهن الكتيبة الإيطالية دون كلاوديو مانكوزي وقائد الكتيبة الإيطالية العقيد جاكومو جانناتازي وحضور المتروبوليت يوحنا رفيق ورشا وسفير لبنان لدى الكرسي الرسولي.
وأعرب الراعي عن "سروره للتعاون والعلاقة الممتازة التي تربط جنود حفظ السلام في اليونيفيل بالمجتمع المحلي، لاسيما الايطاليين بالمرجعيات الدينية في جنوب لبنان"، مثمناً "دورهم والتزامهم بشكل خاص"، معرباً عن "رغبته لزيارة مقر الكتيبة الإيطالية في شمع في المستقبل القريب".
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