اتحاد النقل الجوي لتويني: خضوع شراء طائرات وقطع غيار للمراقبة المسبقة تجاوز للقوانين

رأى رئيس ​اتحاد النقل الجوي​ علي محسن ان "مطالبة وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​نقولا تويني​، بالشفافية بخصوص شراء ​طيران الشرق الأوسط​ طائرات وقطع غيار جديدة، خضوعها للمراقبة المسبقة متجاوزا القوانين والاعراف خصوصا بفترة ضائعة هي تصريف الاعمال وخالقا مشكلة وسجالا وان كانت كذلك كنا بغنى عنه".

وسأل محسن، تويني: "هل الشركة قطاع عام لتخضع للرقابة المسبقة وان كانت كذلك فنحن كاتحاد نقابات النقل الجوي في ​لبنان​ نطالب بأن يتساوى نظام للموظفين في طيران الشرق الأوسط بنظام الموظفين ب​القطاع العام​ من ​تقاعد​ وظيفي بدل تعويض نهاية الخدمة والطبابة بعد سن التقاعد أسوة بزملائنا بالقطاع العام".