اتحاد النقل الجوي لتويني: خضوع شراء طائرات وقطع غيار للمراقبة المسبقة تجاوز للقوانين

رأى رئيس اتحاد النقل الجوي علي محسن ان "مطالبة وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني، بالشفافية بخصوص شراء طيران الشرق الأوسط طائرات وقطع غيار جديدة، خضوعها للمراقبة المسبقة متجاوزا القوانين والاعراف خصوصا بفترة ضائعة هي تصريف الاعمال وخالقا مشكلة وسجالا وان كانت كذلك كنا بغنى عنه".
وسأل محسن، تويني: "هل الشركة قطاع عام لتخضع للرقابة المسبقة وان كانت كذلك فنحن كاتحاد نقابات النقل الجوي في لبنان نطالب بأن يتساوى نظام للموظفين في طيران الشرق الأوسط بنظام الموظفين بالقطاع العام من تقاعد وظيفي بدل تعويض نهاية الخدمة والطبابة بعد سن التقاعد أسوة بزملائنا بالقطاع العام".
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