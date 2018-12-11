وزارة الاقتصاد: مصادرة مولد عبدو سعادة في بعبدا

قام مراقبو ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ بجولة في منطقة ​بعبدا​ بمؤازرة عناصر ​أمن الدولة​ وتم مصادرة مولد عبدو سعادة الذي سبق وصعّد بوجه الدولة آمراً بإطفاء ​مولدات الكهرباء​ لمدة ساعتين الشهر السابق. وتمّت مصادرة المولد بعد أن تخطّى سعادة المهلة المعطاة من الوزارة و​القضاء​ لتركيب العدادات إلى كل المشتركين.

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