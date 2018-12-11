مصلحة الليطاني:الصرف الصناعي في معمل ميموزا حول نهر البردوني الى اللون الاسود

اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ انه "بعد الكشف من قبل فريقها، تبين تحول ​نهر البردوني​ في ​قاع الريم​ الى اللون الاسود"، لافتةً الى ان "الصرف الصناعي لمعمل ميموزا والذي يصب في النهر، غير معالج ولونه اسود، وبعد امتناع ادارة الشركة عن السماح لفريق المصلحة باجراء الكشف تم الاتصال ب​الشرطة القضائية​ ليصار الى اجراء الكشف في حضورها".

واعلنت انه "جرى الكشف من قبل فريق المصلحة في حضور الشرطة القضائية ومخفر درك زحلة و​امن الدولة​، واثبت الكشف ان الصرف الصناعي الناجم عن معمل ميموزا غير معالج ولونه اسود، وجرى اخذ العينات اللازمة من قبل المصلحة و وزارتي ​البيئة​ و​الصناعة​، وتبين وجود محاولات لتشويه مصدر ​التلوث​ من قبل المعمل من خلال رمي مواد ملونة، علما ان الكشف اثبت ان لون ​المياه​ الخارجة من المعمل لونها اسود قبل ظهور المادة السوداء في مجرى ​الصرف الصحي​. وسيتم ايداع العينات لدى معهد البحوث الصناعية لفحصها وتحديد نوع الملوثات في المياه".