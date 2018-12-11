مصلحة الليطاني:الصرف الصناعي في معمل ميموزا حول نهر البردوني الى اللون الاسود

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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انه "بعد الكشف من قبل فريقها، تبين تحول نهر البردوني في قاع الريم الى اللون الاسود"، لافتةً الى ان "الصرف الصناعي لمعمل ميموزا والذي يصب في النهر، غير معالج ولونه اسود، وبعد امتناع ادارة الشركة عن السماح لفريق المصلحة باجراء الكشف تم الاتصال بالشرطة القضائية ليصار الى اجراء الكشف في حضورها".
واعلنت انه "جرى الكشف من قبل فريق المصلحة في حضور الشرطة القضائية ومخفر درك زحلة وامن الدولة، واثبت الكشف ان الصرف الصناعي الناجم عن معمل ميموزا غير معالج ولونه اسود، وجرى اخذ العينات اللازمة من قبل المصلحة و وزارتي البيئة والصناعة، وتبين وجود محاولات لتشويه مصدر التلوث من قبل المعمل من خلال رمي مواد ملونة، علما ان الكشف اثبت ان لون المياه الخارجة من المعمل لونها اسود قبل ظهور المادة السوداء في مجرى الصرف الصحي. وسيتم ايداع العينات لدى معهد البحوث الصناعية لفحصها وتحديد نوع الملوثات في المياه".
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