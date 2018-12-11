التحكم المروري: تصادم بين بيك اب وسيارة على اوتوستراد الصياد باتجاه بيروت

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "تصادم بين بيك اب وسيارة على اوتوستراد الصياد باتجاه ​بيروت​"، مشيرةً إلى أن "الاضرار مادية و​حركة المرور​ كثيفة في المحلة".

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