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جمعية "من حقّي الحياة" قدمت دفعة ثانية من الادوات الطبية والمساعدات الغذائية لمستوصف فتري الخيري

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قدمت جمعية "من حقّي ​الحياة​" دفعة ثانية من الادوات الطبية والمساعدات الغذائية لمستوصف فتري الخيري، تسلمها رئيس البلدية الأستاذ نزيه ضوّ من رئيس الجمعية ​الخوري طوني الخوري​.

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