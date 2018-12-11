اتحاد بلديات صور أطلق حملة نظافة للطرق الرئيسية ضمن نطاقه

أطلق ​اتحاد بلديات قضاء صور​ بالتعاون مع بلديات ​القضاء​ حملة النظافة على الطرق العامة والرئيسية وذلك ضمن خطة بيئية وضعها مجلس الاتحاد.

وانطلقت الحملة من منطقة جسر ​القاسمية​، وبدات ورشة الاشغال التابعة لاتحاد بلديات قضاء صور بتنظيف جوانب الطرقات ومجاري ​الامطار​ المحاذية لها .

وأكد نائب رئيس الاتحاد ​حسن حمود​ خلال جولته على ورش الاشغال ان "هذا النشاط هو احد نشاطات اتحاد بلديات قضاء صور الذي اخذ قرار بتنظيف كافة الشوارع الرئيسية والعامة، انطلاقا من الخط الساحلي الممتد من جسر القاسمية لغاية ​الناقورة​، وسوف يستكمل في القريب العاجل بباقي الطرقات الرئيسية، ضمن نطاق الاتحاد، وهو جزء من خطة وضعها الاتحاد للنهوض بالجانب البيئي والنظافة العامة واهميتها".

وشدد حمود "ان الاساس في هذه الحملة يعود للبلديات المنضوية ضمن الاتحاد، وعليها ان تتحمل مسؤوليتها بمتابعة حملات النظافة".

وتوجه حمود الى المواطنين الذين ساهموا في تحرير ارضهم عليهم "ان يحافظوا عليها لانها تستحق الكثير من الجميع، أملا من كافة المواطنين "الالتزام بالنظافة العامة لانها تعكس صورة كل ابناء المنطقة".