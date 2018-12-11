النشرة: قوة اسرائيلية تمشط الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل والسياج الحدودي

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر مشطت الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل و​السياج الحدودي​ ما بين تلال ​العديسة​ و ​مستعمرة المطلة​ مرورا ب​بوابة فاطمة​ حيث تواصل الحفارات الاسرائيلية عملية الحفر في منطقة العبارات بحثا عن أنفاق تقول أن أن ​حزب الله​ حفرها في المنطقة، يقابله في الجانب اللبناني، دوريات مكثفة ونقاط مراقبة ظرفية وثابتة للجيش اللبناني و قوات "اليونيفيل" لمتاعبة ما يجري خلف الجدار العازل في منطقة العبارات".

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