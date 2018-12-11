الكتائب: التسريبات هدفها تشويه صورة حزب الكتائب

اعلن مجلس الاعلام في ​حزب الكتائب​ في بيان انه "طالعنا بعض ​وسائل الاعلام​ في الاسابيع الاخيرة بكم كبير من المعلومات والتسريبات و​الاخبار​ المتعلقة بحزب الكتائب ، وللاسف فإن الجزء الاكبر منها، إما غير صحيح وإما محرّف، بهدف تشويه صورة حزب الكتائب".

واضاف: "نطلب من كل وسائل الاعلام، إستقاء المعلومات الدقيقة والحقيقية منه مباشرة ، فهو الجهة الوحيدة المخوّلة إعطاء أي معلومة تهم الاعلام والرأي العام".