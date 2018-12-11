الكتائب: التسريبات هدفها تشويه صورة حزب الكتائب

اعلن مجلس الاعلام في حزب الكتائب في بيان انه "طالعنا بعض وسائل الاعلام في الاسابيع الاخيرة بكم كبير من المعلومات والتسريبات والاخبار المتعلقة بحزب الكتائب ، وللاسف فإن الجزء الاكبر منها، إما غير صحيح وإما محرّف، بهدف تشويه صورة حزب الكتائب".
واضاف: "نطلب من كل وسائل الاعلام، إستقاء المعلومات الدقيقة والحقيقية منه مباشرة ، فهو الجهة الوحيدة المخوّلة إعطاء أي معلومة تهم الاعلام والرأي العام".
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