تابعت ​لجنة الصحة​ درس اقتراح القانون المتعلق بالصيدلة السريرية وصدقت عددا من مواد الاقتراح لا سيما الاهداف التي تقع في صلب أعمال الصيدلي السريري منها سلامة استخدام الدواء عبر خفض الآثار الجانبية عن العلاج الدوء وتأمين جودة ونوعية العلاج عبر ضمان الاستخدام و تحسين التعاون مع المريض".

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة تابعت درس اقتراح القانون المتعلق بالصيدلة السريرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .