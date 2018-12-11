حزب التوحيد ردا على "المستقبل": الانكار والرفض لا يلغي حقيقة التحول لميليشيا

اعلنت أمانة الاعلام في ​حزب التوحيد العربي​ رداً على بيان ​تيار المستقبل​ حول نفي معرفة بعض الأسماء في الفيديو المسرب حول تهديد الوزير السابق ​وئام وهاب​ وانتماءهم للمستقبل، أنه "طالما نحن وضعنا أسماء الاشخاص فليكن ذلك كإخبار للسلطات المختصة وعلى أن يتولى فرع المعلومات التحقيق لمعرفة حقيقة الموضوع.

واضاف: "بناء على ذلك فإن الإنكار والرفض لا يلغي حقيقة انتماء هؤلاء للتيار أو محيطه ويدلل على توجه تيار المستقبل للعبور الى الدولة بالأساليب الميليشياوية".