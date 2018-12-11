ظريف: حان الوقت لأن توقف الدول الأجنبية المعتدية على اليمن غاراتها وجرائمها

أكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ أن "​طهران​ ترحب بالاتفاق المبدئي بين الجهات ​اليمن​يين في ​ستوكهولم​ وتدعم استمرار المباحثات"، مشيراً إلى انه "حان الوقت لأن توقف الدول الأجنبية المعتدية على اليمن غاراتها وجرائمها ضد الإنسانية".

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