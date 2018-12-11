مفوضية اللاجئين: 250 ألف لاجئ سوري يمكنهم العودة للوطن في العام المقبل

أعلنت المفوضية السامية لشؤون ​اللاجئين​ التابعة للأمم المتحدة ان "ما يصل إلى 250 ألف لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى وطنهم خلال عام 2019"، مشيراً إلى أن "الكثير من ​اللاجئين السوريين​ يواجهون مشاكل في الوثائق والملكية يتعين على ​الحكومة السورية​ المساهمة في حلها".

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