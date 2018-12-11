الغابون تكشف رسميا موقفها من التقدم لاستضافة نهائيات “كان” 2019

أصدر الاتحاد الغابوني لكرة القدم، مساء أمس الإثنين، بلاغا رسميا يوضح فيه حقيقة عزم بلاده تقديم ترشحها من أجل استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، وتعويض الكاميرون، الذي سحب منه التنظيم بسبب عدم جاهزيته.

ونفى الاتحاد الغابوني، في البلاغ ذاته، كل الأنباء والإشاعات التي كانت تشير إلى نية البلد تقديم ملف الاستضافة والمنافسة على احتضان الـ”كان”، إذ أكد في المناسبة ذاتها ” منذ يوم السبت الماضي، 8 نونبر 2018، انتشرت العديد من الأنباء والتصريحات المنسوبة للسيد بيير ألان مونغونغي (رئيس الاتحاد)، والتي يقول فيها بأن الغابون قررت الترشح من أجل استضافة هذه التظاهرة وتعويض الكاميرون، نحن ننفي كل هذه الأخبار ونؤكد بأن هذا التصريح لا أساس له من الصحة ولم يصدر عن رئيس الاتحاد الغابوني”.

وأضاف البيان ذاته: ” ونخبر الرأي العام الرياضي المحلي والدولي، أن الاتحاد الغابني يصب كل مجهوداته واهتمامه حاليا، على التواجد في نهائيات “كان” 2019، خلال المباراة المقبلة التي ستجمعنا ببوروندي، والتي نسعى فيها للانتصار والتأهل”.

جدير ذكره، أنه بعد نفي كل من الغابون والكونغو برازافيل، فإن الساحة الآن باتت مفتوحة بالخصوص للملفين الجنوب إفريقي والمغربي، فيما يعتبر المغرب هو المرشح فوق العادة من أجل استضافة الحدث، في انتظار وضع ملف ترشيحه رسميا، قبل يوم الجمعة القادمة.