العثور على جثة أربعيني “سائق سيارة أجرة صغيرة” مشنوقا في أحد المنازل وسط الناظور

عثر، أمس الاثنين، على جثة أربعيني، توفي مشنوقا في أحد المنازل، الكائنة في حي عاريض، وسط الناظور، وسط ذهول عائلته وأقربائه، الأمر الذي خلف حالة من الحزن لديهم، ولدى أوساط الناظوريين، خصوصا أن الهالك كان معروفا في المدينة بحكم اشتغاله سائق سيارة أجرة صغيرة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الرجل المتوفى أب لثلاثة أطفال، وكان غادر منزله، صباح أمس، متوجها إلى منزل أحد أقربائه، المجاور له، قبل أن يعمد إلى شنق نفسه بحبل وسط المنزل.

وفور وقوع الفاجعة، تم إخطار السلطات المحلية، ومصالح الأمن، التي انتقلت إلى عين المكان للوقوف على حيثيات القضية، حيث تم نقله على متن سيارة للإسعاف إلى مستودع الأموات في المستشفى الحسني، في انتظار إخضاع جثته للتشريح الطبي، وذلك بأمر من وكيل الملك لمعرفة ملابسات، وأسباب الفاجعة.

ورجحت مصادر مقربة أن الهالك كان يعاني مشاكل عائلية، الأمر الذي جعله يقدم على الانتحار بهذه الطريقة، بينما لا تزال التحقيقات، والتحريات، التي تقوم بها المصالح الأمنية، قائمة، في انتظار معرفة الحقيقة.