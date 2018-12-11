مانشستر يونايتد يغلق باب الرحيل أمام بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة فريق مانشستر يونايتد أغلقت باب الرحيل أمام نجمها الفرنسي، بول بوغبا، بعدما أبلغته بالقرار النهائي حول إمكانية رحيله في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إدارة الشياطين الحمر، أبلغت بوغبا بأنه باقٍ في الفريق، ولن يرحل خلال الشهر المقبل.

وتحوم الكثير من الشكوك حول مستقبل بوغبا، لا سيما بعد خلافاته المستمرة مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو وغيابه عن التشكيلة الأساسية للشياطين الحمر في آخر مباراتين.

وأبدى يوفنتوس النادي السابق لبوغبا اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب مرة أخرى وإعادته للفريق، كما يرغب برشلونة الإسباني أيضًا في ضمه خلال الفترة المقبلة.