اليوم: مباريات الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي: المجموعة الأولى 22:00 كلوب بروج (بلجيكا) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 22:00 موناكو (فرنسا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا) المجموعة الثانية 22:00 برشلونة (إسبانيا) – توتنهام هوتسبير (إنجلترا) 22:00 إنتر ميلان (إيطاليا) – بي إس في آيندهوفن (هولندا) المجموعة الثالثة 22:00 ليفربول (إنجلترا) – نابولي (إيطاليا) 22:00 النجم الأحمر (صربيا) – باريس سان جيرمان (فرنسا) المجموعة الرابعة 19:55 غلطة سراي (تركيا) – بورتو (البرتغال) 19:55 شالكه 04 (ألمانيا) – لوكوموتيف موسكو (روسيا)

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