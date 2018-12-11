رئيس نيسان السابق يطعن على قرار تجديد حبسه

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كارلوس غصن

قالت محكمة في طوكيو اليوم الثلاثاء إن كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتورز طعن على قرار المحكمة تجديد حبسه بعد ظهور مزاعم جديدة عن ارتكابه مخالفات مالية.

وألقي القبض على غصن في 19 نوفمبر تشرين الثاني للاشتباه في تخطيطه لتقليل دخله في الدفاتر لحوالي نصف ما تقاضاه بالفعل خلال خمسة أعوام بدءا من عام 2010 وهو عشرة مليارات ين (88 مليون دولار). وهو محتجز في سجن في طوكيو منذ القبض عليه.

ووجه الادعاء اتهامات رسمية لغصن أمس الاثنين وجدد حبسه في مزاعم عن تقليل دخله في الدفاتر عن ثلاث أعوام أخرى حتى مارس آذار 2018، وأقرت المحكمة استمرار حبسه حتى 20 ديسمبر كانون الأول.

وعادة ما تستغرق مثل هذه القضايا شهورا منذ توجيه الاتهام الرسمي وحتى بدء المحاكمة وغالبا ما يُرفض خروج المتهمين بكفالة خلال هذه المدة.

ولم يتسن الاتصال بموتوناري أوتسورو محامي غصن للتعليق.

وقالت نيسان التي أقالت غصن من منصب الرئيس التنفيذي بعد اعتقاله بأيام إن المخالفة كانت بتدبير منه وبمساعدة المدير التمثيلي السابق للشركة جريج كيلي الذي وجهت إليه اتهامات مع غصن أمس الاثنين. وتجدد حبس كيلي كذلك حتى 20 ديسمبر كانون الأول.