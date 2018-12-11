انت الان تتابع رقصة التانجو حالة من الترابط والعشق.. استمتع فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - التانجو واحدة من الرقصات الأكثر نفوذا وشهرة في التاريخ الحديث، حيث نشأت من شوارع القرن الـ18 في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين ومونتفيدو عاصمة أوروجواي

بخطوات بسيطة يقف الشريكان على المسرح لبدء الرقص باتصال قائم على واحد، حركات متناسقة، وشخصان يراهما الجمهور كأنهما واحد، استرخ قليلا واستمتع بالإثارة التي ستحدث على المسرح، إنها رقصة التانجو التي تأتي في مقدمة الرقصات التي تزيد من حالة الحميمية بين المحبين، كما يطلق عليها "رقصة الحب" لزيادة حالة التقارب والعشق، حيث تعتمد على التصاق الشريكين في أثناء الرقص وإيصال إحساس كل منهما للآخر، وفي اليوم الخاص بالاحتفال برقصة التانجو في 11 ديسمبر، هناك أسرار خفية عند ممارسة هذه الرقصة، اعرفها حسبما ذكرها موقع Being Raluca.

1- ستصبح أكثر وعيا بكامل جسمك كما هو الحال مع كل مهارة جديدة تحاول تطويرها، فمن المحتمل أنك ستشعر بالخوف في البداية، لكن في الوقت المناسب ومع الممارسة، ستصبح أكثر وعيًا بكامل جسمك، حيث ستلاحظ أن لديك عضلات لم تسبق لك العمل بها من قبل، كما ستتعلم الانفصال بين الجزءين العلوي والسفلي، وهذا يعني القدرة

1- ستصبح أكثر وعيا بكامل جسمك

كما هو الحال مع كل مهارة جديدة تحاول تطويرها، فمن المحتمل أنك ستشعر بالخوف في البداية، لكن في الوقت المناسب ومع الممارسة، ستصبح أكثر وعيًا بكامل جسمك، حيث ستلاحظ أن لديك عضلات لم تسبق لك العمل بها من قبل، كما ستتعلم الانفصال بين الجزءين العلوي والسفلي، وهذا يعني القدرة على الحفاظ على الجزء العلوي من الجسم مسترخيًا ومستقيمًا بينما تقوم رجلاك ببعض الحركات الجنونية المثيرة.2- المرونة والاسترخاء

في التانجو من المهم أن يكون هناك وضع أنيق ومستقيم ومريح، ومن الخطأ أن تصبح متوترا وتتشنج عضلاتك، وبعد الممارسة تبدأ في الاسترخاء، وعندما تسترخي يصبح كل شيء أكثر سلاسة، وعليك زيادة حساسيتك مع الاسترخاء حتى تكون أكثر تقبلا لشريك حياتك.3- التواصل من القلب

في التانجو الأرجنتيني تتعلم التواصل من القلب، حيث تستخدم صدرك وجسمك كله من أجل استقبال الشريك، كما أنه من المهم الرقص مع أكبر عدد ممكن من الشركاء؛ وذلك لأن كل شخص لديه طريقة فريدة من نوعها أي "التحدث" لغة التانجو.4- التأمل النشط كما هو الحال مع كل مهارة جديدة تحاول تطويرها، فمن المحتمل أنك ستشعر بالخوف في البداية، لكن في الوقت المناسب ومع الممارسة، ستصبح أكثر وعيًا بكامل جسمك، حيث ستلاحظ أن لديك عضلات لم تسبق لك العمل بها من قبل، كما ستتعلم الانفصال بين الجزءين العلوي والسفلي، وهذا يعني القدرة على الحفاظ على الجزء العلوي من الجسم مسترخيًا ومستقيمًا بينما تقوم رجلاك ببعض الحركات الجنونية المثيرة.في التانجو من المهم أن يكون هناك وضع أنيق ومستقيم ومريح، ومن الخطأ أن تصبح متوترا وتتشنج عضلاتك، وبعد الممارسة تبدأ في الاسترخاء، وعندما تسترخي يصبح كل شيء أكثر سلاسة، وعليك زيادة حساسيتك مع الاسترخاء حتى تكون أكثر تقبلا لشريك حياتك.في التانجو الأرجنتيني تتعلم التواصل من القلب، حيث تستخدم صدرك وجسمك كله من أجل استقبال الشريك، كما أنه من المهم الرقص مع أكبر عدد ممكن من الشركاء؛ وذلك لأن كل شخص لديه طريقة فريدة من نوعها أي "التحدث" لغة التانجو. لكي تكون قادرا على الاتصال والشعور الحقيقي بما يقوله شريكك، عليك أن تكون حاضرا بنسبة 100% في كل لحظة، ليس هناك وقت للحديث، ويمكن للمرأة غلق عينيها للأداء بشكل أفضل، حيث إن إغلاق العين من أنواع التأمل. 5- العفوية والإبداع من خلال الارتجالالتانجو يعني الارتجال، حيث لا يوجد تسلسل ثابت للمتابعة، فبمجرد تعلم الخطوات والمبادئ الأساسية يمكنك استخدامها كما تشاء، فالرجل يقود ويقرر ماذا سيفعل بعد ذلك بناء على إبداعه وإلهامه والمساهمة التي يتلقاها من شريكته، فكل ذلك دفعة قوية لإبداعك وللعضلات.6- التوسع في الدائرة الاجتماعية

أهم طريقة لتعلم وممارسة رقصة التانجو بعد البدء في أخذ الدروس، هي الذهاب إلى حفلات وممارستها، إنها حقا بيئة مريحة وغير رسمية، وهي طريقة رائعة لمقابلة أشخاص جدد والتعلم معًا.7- الرجل القائد

بافتراض دور القائد، يصبح الرجال أكثر اعتمادًا على طاقتهم، حيث يكرس الرجال طاقتهم، لمعرفة ما يفعلونه وما سيفعلونه، وكذلك الاهتمام بالشريك.8- الروحانية

5- العفوية والإبداع من خلال الارتجالالتانجو يعني الارتجال، حيث لا يوجد تسلسل ثابت للمتابعة، فبمجرد تعلم الخطوات والمبادئ الأساسية يمكنك استخدامها كما تشاء، فالرجل يقود ويقرر ماذا سيفعل بعد ذلك بناء على إبداعه وإلهامه والمساهمة التي يتلقاها من شريكته، فكل ذلك دفعة قوية لإبداعك وللعضلات.أهم طريقة لتعلم وممارسة رقصة التانجو بعد البدء في أخذ الدروس، هي الذهاب إلى حفلات وممارستها، إنها حقا بيئة مريحة وغير رسمية، وهي طريقة رائعة لمقابلة أشخاص جدد والتعلم معًا.بافتراض دور القائد، يصبح الرجال أكثر اعتمادًا على طاقتهم، حيث يكرس الرجال طاقتهم، لمعرفة ما يفعلونه وما سيفعلونه، وكذلك الاهتمام بالشريك. تؤدي هذه الرقصة إلى حالة من التدفق والروحانية، فالتدفق حالة ذهنية حيث يكون العمل ممتعًا لدرجة أنك تريد القيام به مرارًا وتكرارًا ولا تريد التوقف، وفي تلك الحالة إنها مفيدة لمرضى االاكتئاب والإعاقات البصرية. والتانجو واحدة من الرقصات الأكثر نفوذا وشهرة في التاريخ الحديث، حيث نشأت من شوارع القرن الـ18 في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين ومونتفيدو عاصمة أوروجواي كالرقص المفضل للمهاجرين الأوروبيين والطبقات العاملة والطبقة الدنيا من الناس. كما أدى الارتفاع السريع في شعبيتها إلى تمكين هذه الرقصة الشهيرة من التوسع بسرعة خارج أمريكا الجنوبية، لتصبح شائعة في أوروبا وأمريكا الشمالية وبقية العالم، ومع التاريخ الغني، أنواع وأنماط عديدة، وجاذبية لا تصدق، تبقى رقصة التانجو واحدة من الرقصات الأكثر شعبية في العالم بأسره. وهناك نوعان من رقصة التانجو تمارسان اليوم، التانجو الأرجنتيني الأصلي، والتانجو الأندلسي الإسباني الذي رقصت به نساء عزباوات، واللاتي وصلن إلى أمريكا الوسطى.





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