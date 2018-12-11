انت الان تتابع سرق 11 سيارة.. سقوط لص المعادي في قبضة الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٣ م

ألقى ضباط قسم شرطة المعادي القبض على قائد سيارة، خلال قيادته سيارة مُبلغ بسرقتها بدائرة القسم، وبسؤاله عنها ومناقشته فى وقائع سابقة اعترف بسرقتها وارتكاب 11 واقعة سابقة، وبالكشف الجنائي على المتهم تبين سابقة اتهامه فى 5 قضايا سرقة. تم ضبط المتهم "جوزيف. ل. س" - 34 سنة - عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، وذلك بمعرفة قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة المعادي. تم ضبط المتهم خلال استقلاله سيارة ملاكي دون ترخيص، وبالكشف على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها من "ماجد. ع"، 58 سنة، طبيب، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادي.

وبالكشف عن السجل الجنائي للمتهم تبين سابقة اتهامه في 5 قضايا آخرها "سرقة، وسائل نقل"، وبمواجهته أقر بسرقة السيارة، واعترف بسرقتها بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل مبلغ مالي، وبتطوير مناقشته عن سرقات وقعت بأسلوب مشابه اعترف بارتكاب 10 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم اتخاذ