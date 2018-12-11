انت الان تتابع حسين الشحات: المشاركة في مونديال الأندية ليست سهلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٦ م

أعرب حسين الشحات، نجم المنتخب الوطني ونادي العين الإماراتي، عن بالغ فخره واعتزازه بالانتماء للزعيم والمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حين يخوض رفقة فريقه غدًا الأربعاء، مباراة الافتتاح لمونديال الأندية أمام ويلنجتون النيوزيلندي، وقال الشحات، في تصريحات صحفية: "سعادتي كبيرة جدًا بالانضمام لهذا الكيان الشامخ، حيث إنه بعد مرور نصف موسم فقط، أحصل على بطولتي الدوري والكأس، وأحظى اليوم بشرف المشاركة في بطولة العالم للأندية بالإمارات، وفي اعتقادي أنه أمر رائع، خصوصًا أن تلك البطولات هي الأولى بالنسبة لي في مسيرتي الكروية".

وتابع حسين الشحات: "منذ بداية الموسم الحالي، نحن نترقب انطلاقة مونديال الأندية، وأتمنى أن نوفق في الظهور المشرف وتقديم أفضل ما لدينا، لتحقيق طموحاتنا الشخصية وإسعاد جماهير العين الوفية". وواصل نجم العين: "من المؤكد أن المشاركة في البطولة العالمية ليست سهلة، لأن جميع الفرق المتنافسة على اللقب أبطال،