انت الان تتابع حسين الشحات: المشاركة في مونديال الأندية ليست سهلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٦ م
أعرب حسين الشحات، نجم المنتخب الوطني ونادي العين الإماراتي، عن بالغ فخره واعتزازه بالانتماء للزعيم والمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حين يخوض رفقة فريقه غدًا الأربعاء، مباراة الافتتاح لمونديال الأندية أمام ويلنجتون النيوزيلندي، وقال الشحات، في تصريحات صحفية: "سعادتي كبيرة جدًا بالانضمام لهذا الكيان الشامخ، حيث إنه بعد مرور نصف موسم فقط، أحصل على بطولتي الدوري والكأس، وأحظى اليوم بشرف المشاركة في بطولة العالم للأندية بالإمارات، وفي اعتقادي أنه أمر رائع، خصوصًا أن تلك البطولات هي الأولى بالنسبة لي في مسيرتي الكروية".
وتابع حسين الشحات: "منذ بداية الموسم الحالي، نحن نترقب انطلاقة مونديال الأندية، وأتمنى أن نوفق في الظهور المشرف وتقديم أفضل ما لدينا، لتحقيق طموحاتنا الشخصية وإسعاد جماهير العين الوفية". وواصل نجم العين: "من المؤكد أن المشاركة في البطولة العالمية ليست سهلة، لأن جميع الفرق المتنافسة على اللقب أبطال،
وتابع حسين الشحات: "منذ بداية الموسم الحالي، نحن نترقب انطلاقة مونديال الأندية، وأتمنى أن نوفق في الظهور المشرف وتقديم أفضل ما لدينا، لتحقيق طموحاتنا الشخصية وإسعاد جماهير العين الوفية".
وواصل نجم العين: "من المؤكد أن المشاركة في البطولة العالمية ليست سهلة، لأن جميع الفرق المتنافسة على اللقب أبطال، والتحضيرات مضت بالصورة المطلوبة، وندرك جيدًا أن كل مرحلة تتطلب تركيزًا أكبر وعطاءً أكثر ويتوجب علينا التفكير في كل مباراة على حدة".
وأتم حسين الشحات: "عودتنا جماهير العين على المساندة القوية في جميع المباريات وتعزيز معنويات اللاعبين عبر مبادرات متنوعة من المدرجات داخل وخارج ملعبنا، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونتوقع مساندة غير عادية من جماهير العين وجماهير الكرة الإماراتية قاطبة، لأن العين في البطولة العالمية لا يمثل نفسه فقط".
شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: المشاركة في مونديال الأندية ليست سهلة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .