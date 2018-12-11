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انت الان تتابع هاني شاكر يحتفل في المهندسين بـ«شبهك أوي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجوى عبد الحميد ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٠ م
يعود هاني شاكر مرة أخرى لعالم الأغاني المنفردة وقام بتسجيل أغنية جديدة وهي "شبهك أوي" والتي احتفل بتسجيلها في استوديو رسالة بالمهندسين. "شبهك أوي" من كلمات ناصر الجيل وألحان محمد ضياء والتوزيع لباسم منير وهندسة صوتية أحمد جودة وديجيتال ميديا فاروق يحيى. كما تعاقد هاني شاكر مؤخرا مع شركة فيكتوري لينك على توزيع الديجيتال للأغنية وعدد من الأغاني القادمة، وسيتم طرح الأغنية خلال الشهر الجاري، وسوف يتم الاتفاق قريبا على تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.
من الواضح أن الفنان هاني شاكر يدخل عالم الأغاني السينجل بقوة، وانضم لفئة الفنانين التي صارت ترحب بطرح أغنية منفردة كل فترة، بدلا من ألبوم غنائي كامل، حيث كان آخر ألبوماته الغنائية في عام 2016 وهو ألبوم (اسم على الورق)، ومنذ فترة طرح أمير الغناء العربي أغنية منفردة وهي "هشكي لمين يا عيني" والتي تنتمي
من الواضح أن الفنان هاني شاكر يدخل عالم الأغاني السينجل بقوة، وانضم لفئة الفنانين التي صارت ترحب بطرح أغنية منفردة كل فترة، بدلا من ألبوم غنائي كامل، حيث كان آخر ألبوماته الغنائية في عام 2016 وهو ألبوم (اسم على الورق)، ومنذ فترة طرح أمير الغناء العربي أغنية منفردة وهي "هشكي لمين يا عيني" والتي تنتمي إلى اللون الشعبي وكانت مفاجأة للجميع خاصة مع طرح الفيديو كليب الخاص بالأغنية والتي تشاركه فيه الراقصة الشهيرة الآن كوشنر وتم تصويره بالكامل في ديكور حارة شعبية، وانتقد البعض هاني شاكر كونه أصبح يتبع الموضة بحثا عن الشهرة، بينما أكد أنه أراد أن يجرب لحنا جديدا على صوته ولم ينزعج من الأمر.
ويتفرغ هاني شاكر منذ فترة لعمله كنقيب للموسيقيين منذ انتخابه في عام 2015، بجانب الحفلات التي يقوم بإحيائها في مصر وعدد من الدول العربية.
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