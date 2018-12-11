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انت الان تتابع هاتف HONOR 10 Lite يقدم مفهوما جديدا لصور السيلفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٢ ص
تطلق شركة هونر، أحدث هواتفها الذكية HONOR 10 Lite بالسوق المصري، والذى تراهن عليه هونر في قلب موازين صور السيلفي، حيث يتميز بكاميرا أمامية مذهلة تعمل بإمكانيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ما يتمتع به الجهاز من قوة وتصميم مختلف، في ظل سعر تنافسي سيتم الإعلان عنه خلال أيام، وتوقعت هونر أن هاتفها الجديد قد يحدث طفرة فى قطاع الهواتف الذكية للفئة المتوسطة. ويأتي طرح هاتف HONOR 10 Lite بعد نجاح HONOR 9 Lite والذي حقق مبيعات قوية، ويجمع الهتاف الجديد أفضل التقنيات المعاصرة ويضع معايير جديدة في تصميم الهواتف الذكية.
ويحتوي الجهاز على تجهيزات تحاكي أقوى الهواتف في هيكل انسيابي أنيق يجعل تصميمه جميلا وقويا. وفي هيكله الحيوي ذي الألوان المتدرجة، يحتوى هاتف HONOR 10 Lite على مجموعة من الخصائص المميزة التي تؤكد أن هناك تصميما مستقبليا مختلفا، فيأتي الهاتف بشاشة كبيرة بدون إطار، ومزايا متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
ويحتوي الجهاز على تجهيزات تحاكي أقوى الهواتف في هيكل انسيابي أنيق يجعل تصميمه جميلا وقويا.
وفي هيكله الحيوي ذي الألوان المتدرجة، يحتوى هاتف HONOR 10 Lite على مجموعة من الخصائص المميزة التي تؤكد أن هناك تصميما مستقبليا مختلفا، فيأتي الهاتف بشاشة كبيرة بدون إطار، ومزايا متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الذي يتفوق به على منافسيه.
وقال كريس سان بايغونغ، رئيس علامة هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا: سعيد بأن أسواق الشرق الأوسط رحبت بعلامة هونر ومنتجاتها ترحيبا واسعا، ويسرنا طرح هاتف HONOR 10 Lite، في المنطقة خلال أيام، مشيرًا إلى أن جمهور المنطقة على علم بكل جديد يتم طرحه في عالم الهواتف الذكية، ولكن هونر تثق بأن السعر الرائع والمزايا المدهشة ستساعدها على التفوّق على الآخرين بكل سهولة".
هونر تراهن على مواصفات هاتفها الذكي Honor 10 وألوانه
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