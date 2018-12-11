انت الان تتابع «بشرة خير».. رباعي الأهلي يعودون من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد ثروت ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٢ ص

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة طلائع الجيش الأحد الماضي، مرانًا خفيفًا صباح اليوم الثلاثاء، حيث اكتفى اللاعبون بخوض تدريبات بدنية واستشفائية ثم فقرة تدريبية بالكرة الطائرة، حيث يستعد المارد الأحمر لمواجهة جيما الإثيوبي، تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت، وذلك يوم الجمعة المقبل، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك ببداية مشواره من جديد نحو اللقب الضائع أمام الترجي التونسي.

ودخل جونيور أجايي، لاعب وسط الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أُقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة. واكتفى أحمد فتحي ومحمد الشناوي حارس المرمى بأداء التدريبات التأهيلية في صالة الجيم بالنادي، حيث يعاني فتحي من الإصابة بشد في