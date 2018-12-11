انت الان تتابع مفاوضات الأهلي مع ستيف بروس تصل لطريق مسدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٠ ص

وصلت مفاوضات الأهلي، للتعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيف بروس، إلى طريق مسدود، بعد أن تلقى المدرب عدة عروض من إنجلترا، على رأسها من شيفيلد وينزداي، وكان الأهلي فتح اتصالات مع بروس عبر أحد الوسطاء، وتم عرض الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي الذي رحب بالتفاوض مع بروس، إلا أن المفاوضات تبدو في طريقها للفشل، حيث نشبت أزمة بين الأهلي وبروس، بسبب التخبط في إدارة المفاوضات، بعد تلقى بروس اتصالًا من مسؤول أهلاوي بعيدا عن الوسيط الذي يقود المفاوضات بينه وبين الخطيب، وهو ما أزعج بروس الذي أبدى استياءه من وجود أكثر من مصدر للمفاوضات.

وأقال الأهلي مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون يوم 22 نوفمبر الماضي، بعد الخروج أمام الوصل الإماراتي من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، وأعلن مسؤولوه التفاوض مع مدرب أجنبي وتكليف محمد يوسف بقيادة المهمة مؤقتا، على أن يتم حسم المفاوضات خلال 10 أيام. وأرجأ مسؤولو النادي الأهلي حسم ملف المدير الفني