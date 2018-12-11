انت الان تتابع زوجة في دعوى خلع: «نسي الورد والكلام الحلو» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - صاحبة القضية متأزمة من هجر والدها لها ولوالدتها فرفضت الزواج لولا الإلحاح والوعود المعسولة.. بعد الزواج زالت الوعود وشعرت بالرتابة وكراهية زوجها فقررت إنهاء الأمر

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، مؤكدة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله حال استمرار زواجها، متهمة زوجها بإدخال الغش والتدليس عليها لمدة عام كامل قبل الزواج، إذ كان يعاملها كأميرة يبذل لها كلمات الحب ويقدم لها الورود والهدايا والوعود المعسولة بالدعم والمشاركة فى حياة سعيدة هانئة، حتى أقنعها بقبول الزواج منه، وبعدها ظهرت طباعه الحقيقية بعيدًا عن كلمات الحب والورود التى كانت معتادة قبل الزواج، فباتت تنظر له كإنسان جديد تبغض تصرفاته، وشخصه ولا تطيق البقاء معه.

وتقول صاحبة الدعوى: "نشأت يتيمة وأبي على قيد الحياة، فهو سامحه الله سبب أزماتي ونكباتي النفسية، إذ أحب امرأة أخرى وتزوجها وهجرني أنا وأمي، تلك التي كانت آية فى الرضا بحالها مهما وقع عليها من ظلم، فلم تطلب الطلاق أو تطلب نفقة أو حتى تطالبه بالقيام بواجباته نحوي كأب، وكانت دائمًا تواجه موجات غضبي على

وتقول صاحبة الدعوى: "نشأت يتيمة وأبي على قيد الحياة، فهو سامحه الله سبب أزماتي ونكباتي النفسية، إذ أحب امرأة أخرى وتزوجها وهجرني أنا وأمي، تلك التي كانت آية فى الرضا بحالها مهما وقع عليها من ظلم، فلم تطلب الطلاق أو تطلب نفقة أو حتى تطالبه بالقيام بواجباته نحوي كأب، وكانت دائمًا تواجه موجات غضبي على أبى بتسامح وطيبة، وكانت تخبرني دائمًا أنها سعيدة بحالها وليست غاضبة من أبي، بحجة تفهمها أن الله لا يكلف نفس إلا وسعها، فكنت فى قرارة نفسي عازفة عن الزواج زاهدة فى قصص الحب والأحلام الزائفة، راضية بحياتي مع والدتي.

وتستكمل: للأسف بعد تخرجي من الجامعة سعيت لوظائف كثيرة لكن دون جدوى، وكان راتب والدتي كافيًا لنا، وكانت تلح علي دائمًا لقبول فكرة الزواج ومنح فرصة لمن تراه مناسبًا للزواج مني، لكن الباب كان مغلقًا تمامًا بالنسبة لي، حتى تصادف مقابلتنا أسرة صديقة لوالدتي فى حفل عرس، وأبدى نجل الأسرة الأكبر إعجابًا بي فلم ألتفت".

"فوجئت بصديقة والدتي تتصل بها وتطلب زيارتنا وفيها تقدم نجلها لخطبتي، ورفضت قبل أن تنتهي الجلسة الأولى دون انتظار أو تفكير، لكني فوجئت بالعريس يطلب فرصة، وتحولت الأيام بل والشهور التالية إلى قصة مطاردة وحب بدت لي صادقة وجميلة حينها، إذ كان يرسل لى الورود والشيكولاتة بصورة شبه يومية، ويتصل بي تليفونيًا بحجة أننا معارف طالما لم أقبل بخطبته، وتوالت الأحاديث عن الحب الأبدي وتعلقه بي من أول نظرة، وقسمه أنه لن يتغير معي أبدًا وسيظل يحبني كأول يوم رآني فيه".. أضافت ربة المنزل.

كانت صاحبة دعوى الخلع تقابل كل تلك الأحاديث بالتهكم والسخرية، حتى فوجئت خلال نزولها إلى الشارع لشراء أغراض للمنزل، بالشاب يركع أمامها فى الشارع ويقدم لها الورد طالبًا خطبتها، وتعلق على ذلك قائلة: "لم يرد فى خيالي إطلاقًا أن أعيش موقفا كهذا، فأنا أراى الواقع جيدًا وأعيشه مع والدتي فى هجر وحزن، حينها كنت عاجزة تمامًا عن التفكير، وكل ما سيطر على فكرى هو نهوض ذلك الإنسان المحب من موضعه واستحقاقه التقدير والمحبة بدوره".

ووافقت صاحبة الدعوى على الخطبة، وكانت سعيدة هانئة مليئة بالورود والهدايا والكلمات الجميلة والوعود الأجمل، وخلال الخطبة دارت أحاديث كثيرة بين الاثنين قوامها تعريف العروس بنفسها وما تحبه وتكرهه، وعيوبها وطباعها الصعبة، ورغم بلوغ حديثها عن نفسها حد المبالغة، كانت ردوده مطمأنة لها ووعوده شافية لجروحها ومخاوفها، وتم الزواج.

وكان للزواج وقع جاد فى المسؤوليات المالية، وكانت بدورها تدعم خطيبها وتهون عليه وتحملت معه فترة صعبة فى بداية الزواج استمرت عدة أشهر حتى استقرت أحوالهما، لكن يبدو أن زوجها نسي كافة وعوده، فلم يعد يسمعها كلمات الحب أو يجلب لها الورود ولو وردة واحدة، حتى أنه نسي عيد ميلادها وعيد زواجهما.

وتحولت العيوب التى كان يقبلها بل ويرحب بها الزوج إلى أشواك تنغص حياة الزوجين، وباتت مبالغة الزوجة فى حديثها خلال الخطبة إلى وصمة عار على لسان زوجها، إذ بات يعايرها "أنت مبتعرفيش تطبخي خالص.. أنت شعرك قصير مبيطولش.. أنت مبتنطقيش ولا كلمة أول لما تصحي من النوم"، وأشياء أخرى من هذا القبيل وجدتها الزوجة ظالمة.

وتقول: "حاجات كتير صغيرة لو لم أكن حدثته عنها لما انتبه لوجودها من الأساس، وباتت الحياة رتيبة، لا أشعر فيها بالمودة، ولكن أشعر بالنكران والقطيعة وكأننا أغراب نعيش فى منزل واحد، فأصبحت أذكره بوعوده لكنه كان يحتد فى الجواب والحديث عن الالتزامات، وتحولت حياتنا إلى مشاحنات متكررة كرهته معها وقررت إنهائها دون رجعة.