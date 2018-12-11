ناشط صومالي: هؤلاء النواب الذين حرروا رئيس المجلس من الإقامة الجبرية

قال الناشط الصومالي عبر موقع التواصل تويتر الذي يسمي 'أحمد' إن أحرار بلاده تمكنوا من صنع قرارهم في تحرير رئيس مجلس النواب من الإقامة الجبرية التي فرضها الرئيس الصومالي.

ونشر أحمد مجموعة صور وعلق عليها بالقول: "هؤلاء هم النواب الاحرار الذين حرروا رئيس مجلس النواب من الإقامة الجبرية التي أمرها الرئيس الصومالي فرماجو".

وأضاف: "وسؤال هنا هل الدول الغربية تؤيد الديكتاتورية وقتل الناس وتكميم الالفواه وسجن الصحفيين والحقوقيين.لماذا الغرب يؤيد هذا النظام المستبد؟".

وتابع: "بعد اربع وعشرين ساعة من الإقامة الجبرية لرئيس مجلس البرلمان الصومالي زاره بعض النواب الصوماليين. ونددو هذا العمل الشنيع المخالف للقانون والمعاهدات الدولة والدستور الصومالي والقيم الإنسانية مافعلة فرماجو من سجن لرئيس مجلس النواب وقتل المعارضة السياسية يدخل البلاد في نفقن مظلم".