صوماليون يستقبلون عبدالرحمن عبدالشكور بحفاوة .. فيديو

استقبل الشارع الصومالي القيادي عبدالرحمن عبدالشكور بحفاوة في شوار الصومال بعد عودته.

وقال الناشط الصومالي أحمد، اظهر عبد الرحمن عبد الشكور قوته الشعبية بعدخروج الالاف من الشعب الصومالي في الشوارع مقديشو لترحيبه معبرين فرحتهم برجعته املين له التوفيق والنجاح وإنقاذ البلاد من النفق المظلم الذي اذخله فرماجو وحكومة وان يعيد الاستقرار السياسي الداخلي والتفاهم مع البلدان العربية.

وكان زعيم حزب ودجر المعارض عبد الرحمن عبد الشكور يوم أمس إلى مقديشو بعد غياب استمر ستة شهور.

واستقبل عبد الشكور الذي اشتهر بمعارضته الشديدة لسياسات الحكومة الصومالية في مطار مقديشو نواب في مجلس الشعب الصومالي.

وتزامنت عودته مع أزمة سياسية تشهدها البلاد بعد تقديم نواب في مجلس الشعب الصومالي مقترحا يدعو إلى حجب الثقة عن الرئيس محمد عبد الله فرماجو.